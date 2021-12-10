Rusya’dan Batı’ya mesaj: Kritik noktaya geldi

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Rusya ile ABD ve Batı ülkeleri arasındaki ilişkiler değerlendirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden'ın 7 Aralık'ta video konferans yoluyla görüşme yaptığı hatırlatılan açıklamada, ABD ile güvenlik diyaloğunun önemi vurgulandı.