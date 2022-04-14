Rusya’dan dikkat çeken açıklama: Putin ve Zelenskiy görüşecek mi?

MÜZAKERELER YÜZ YÜZE OLACAK MI?

Ukrayna ile Rusya arasında çevrimiçi olarak devam eden müzakerelerin yüz yüze formata dönüştürülüp dönüştürülmeyeceği ile ilgili soruyu da yanıtlayan Peskov, "Hayır. Henüz böyle bir şey yok" karşılığını verdi.