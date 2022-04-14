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Giriş Tarihi: 14.4.2022 18:52 Son Güncelleme: 14.4.2022 18:52

Rusya'dan dikkat çeken açıklama: Putin ve Zelenskiy görüşecek mi?

İHA
Rusya’dan dikkat çeken açıklama: Putin ve Zelenskiy görüşecek mi?

'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşecek mi?' sorusunda Rusya'dan yanıt geldi. Kremlin sözcüsü Peskov, Putin'in görüşme ihtimalini reddetmediğini ancak uygun koşulların da oluşmadığını belirtti.

Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin görüşme ihtimali gündemdeki yerini koruyor. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin - Zelenskiy görüşmesine dair, "Bu konuda esas itibariyle yeni bir gelişme yok. Müzakerelerde Başkanın (Putin'in) prensipte böyle bir görüşmeyi asla reddetmediğini ancak bunun için uygun koşulların anlaşma metninin oluşturulması gerektiğini ilettik" dedi.

MÜZAKERELER YÜZ YÜZE OLACAK MI?

Ukrayna ile Rusya arasında çevrimiçi olarak devam eden müzakerelerin yüz yüze formata dönüştürülüp dönüştürülmeyeceği ile ilgili soruyu da yanıtlayan Peskov, "Hayır. Henüz böyle bir şey yok" karşılığını verdi.

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Rusya'dan dikkat çeken açıklama: Putin ve Zelenskiy görüşecek mi?
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