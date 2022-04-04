Rusya’dan ’dost olmayan ülkeler’ listesindeki devletlerle ilgili yeni karar! Kısıtlama getirildi

TALİMAT VERDİ

Putin'in ayıca Rusya Dışişleri Bakanlığı ile diğer organlara 'Rusya'ya, vatandaşlarına ve tüzel kişiliklerine karşı dostça olmayan eylemelrde bulunan yabancı vatandaşlar ile vatanı olmayan kişiler için de giriş kısıtlaması talimatı verdiği öğrenildi.