Rusya’dan ’dost olmayan ülkeler’ listesindeki devletlerle ilgili yeni karar! Kısıtlama getirildi

Savaş nedeniyle yaptırımlara maruz kalan Rusya'da devlet başkanı Vladimir Putin, bugün 'dost olmayan ülkelerin' vatandaşlarına vize kısıtlaması getiren kararnameyi imzaladı.
BUGÜN YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR
Kararname bugün yürürlüğe giriyor. Bu yasa ile bazı Avrupa Birliği üyelerinin yanı sıra Norveç, İsviçre, Danimarka ve İzlanda'nın vize düzenleme rejimleri askıya alındı.
TALİMAT VERDİ
Putin'in ayıca Rusya Dışişleri Bakanlığı ile diğer organlara 'Rusya'ya, vatandaşlarına ve tüzel kişiliklerine karşı dostça olmayan eylemelrde bulunan yabancı vatandaşlar ile vatanı olmayan kişiler için de giriş kısıtlaması talimatı verdiği öğrenildi.