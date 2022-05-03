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Giriş Tarihi: 3.5.2022 15:39

Rusya'dan 'dostane olmayan ülkeler' için yeni yaptırım kararı

AA
Rusya’dan ’dostane olmayan ülkeler’ için yeni yaptırım kararı

Geçtiğimiz günlerde 'dostane olmayan' ülkeler listesini yayımlayan Rusya'dan yeni bir karar geldiç. Rusya lideri Putin, ülkesinin yaptırım uyguladığı kişi ve kuruluşlara yönelik ürün ve ham madde ihracatını yasaklayan kararnameyi imzaladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin yaptırım uyguladığı kişi ve kuruluşlara yönelik ürün ve ham madde ihracatını yasaklayan kararnameyi imzaladı.

'DOSTANE OLMAYAN ÜLKELER"

Putin'in imzaladığı ve ülkenin yasal bilgi sisteminde yayınlanan kararnameye göre, "dostane olmayan" adımlar atan bazı yabancı ülkelere yönelik karşı yaptırım kararları alındı.

10 GÜN İÇİNDE

Rusya'nın yaptırım uyguladığı kişi ve kuruluşlara ürün ve ham madde ihracatının yanı sıra bunlarla iş yapılmasının yasaklandığı kararnameyle, Rus kişi ve kuruluşların, yaptırım uygulanan kişi ve kuruluşlara yönelik yükümlülüklerini yerine getirmemesine de izin verildi. Kararnameye göre, Rus hükümeti yaptırım uygulanacak kişi ve kurumların listesini 10 gün içerisinde hazırlayacak.

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Rusya'dan 'dostane olmayan ülkeler' için yeni yaptırım kararı
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