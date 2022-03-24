Rusya’dan flaş ABD hamlesi! İsimler belli oldu!

Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada çağırılan ABD'li diplomata nota verildiği belirtilerek, "23 Mart'ta ABD'nin Moskova'daki diplomatik misyonunun Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan üst düzey diplomatına, Washington tarafından Rusya'nın New York'taki Daimi Temsilciliği'nde görevli diplomatların sınır dışı edilmesine karşılık olarak 'istenmeyen kişi' ilan edilen ve sınır dışı edilecek olan Amerikan diplomatik çalışanlarının listesini içeren nota sunuldu" denildi.

Açıklamanın sonunda ABD'nin bu gibi düşmanca girişimlerine sert yanıt verileceği belirtildi.