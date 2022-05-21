Rusya’dan flaş karar! Hedefte ABD Başkanı Joe Biden var…

ABD'nin, kendisine daha sonra bumerang gibi geri dönen düşmanca eylemlerle meşgul olduğu vurgulanan açıklamada, "Rusya, bir yüzleşme istemiyor ve her zaman saygı duyduğumuz ABD halkını, Rus düşmanlığını kışkırtan ABD makamlarından ve onlara hizmet edenlerden ayırarak dürüst ve karşılıklı saygıya dayalı diyaloga açıktır." ifadesine yer verildi.