Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Rusya’dan flaş karar! Hedefte ABD Başkanı Joe Biden var…
Giriş Tarihi: 21.5.2022 17:07 Son Güncelleme: 21.5.2022 17:19

Rusya’dan flaş karar! Hedefte ABD Başkanı Joe Biden var…

AA
Rusya’dan flaş karar! Hedefte ABD Başkanı Joe Biden var…

Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte ilişkileri kopma noktasına gelen ABD ve Rusya cephesinde yeni bir kriz daha başladı. Yapılan son dakika açıklamasına göre Rusya, ABD Başkanı Biden ile Dışişleri Bakanı Blinken'e ülkeye giriş yasağı getirdi.

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Joe Biden ile Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in de aralarında bulunduğu toplam 963 ABD vatandaşına ülkeye giriş yasağının uygulandığı duyurdu.

YASAKLI KİŞİLER BİNE YAKLAŞTI

Bakanlığın remi internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada, ABD tarafından sürekli olarak uygulanan Rusya karşıtı yaptırımlara yanıt bağlamında Rusya'ya girişi kalıcı olarak yasaklanan ABD vatandaşlarının bir listesinin yayınlandığı belirtildi.

Açıklamada, ABD Başkanı Biden ve oğlu Hunter Biden, Dışişleri Bakanı Blinken, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ile diğer yetkililerin bulunduğu toplam 963 kişinin listeye eklendiği kaydedildi.

ABD'nin, kendisine daha sonra bumerang gibi geri dönen düşmanca eylemlerle meşgul olduğu vurgulanan açıklamada, "Rusya, bir yüzleşme istemiyor ve her zaman saygı duyduğumuz ABD halkını, Rus düşmanlığını kışkırtan ABD makamlarından ve onlara hizmet edenlerden ayırarak dürüst ve karşılıklı saygıya dayalı diyaloga açıktır." ifadesine yer verildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Rusya’dan flaş karar! Hedefte ABD Başkanı Joe Biden var…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA