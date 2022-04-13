Rusya’dan flaş Mariupol açıklaması

Mariupol şehrinde Ukrayna askerlerinin teslim olduğunu savunan Konaşenkov, "Mariupol'de İlyiç Metalurji tesisi alanında, Rus askeri birlikleri ve (sözde) Donetsk Halk Cumhuriyeti güçlerinin başarılı eylemleri sonucunda 36. Deniz Tugayı'na bağlı 1026 Ukrayna askeri, gönüllü olarak silah bıraktı ve teslim oldu. Askerler arasında 162 subay ve 47 kadın asker de bulunuyor." ifadesini kullandı.

Konaşenkov, yaralı olan 151 Ukrayna askerine acil müdahalede bulunulduğunu ve tedavileri için Mariupol hastanesine gönderildiğini ileri sürdü.