Rusya’dan geçici ateşkes kararı: İnsani koridor açılacak

Ukrayna tarafını sivil tahliyeleri engellemekle suçlayan Mizintsev, "Ukraynalılar, Kiev, Harkov, Çernihiv, Sumi, Mariupol ve diğer kentlerden 4 buçuk milyondan fazla sivili ve 19 ülkeden 6 bin 776 kişiyi 'canlı kalkan' olarak rehin tutmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"60'TAN FAZLA GEMİ LİMANLARDA REHİN TUTULUYOR"

Ukraynalıların Karadeniz'e döşediği mayınlar nedeniyle tehlikenin hala devam ettiğine dikkat çeken Mizinstsev, "Ayrıca 60'tan fazla gemi Ukrayna limanlarında rehin tutulmaya devam ediliyor. Kiev'in iç ve karasularda oluşturduğu bombardıman tehdidi ve yüksek mayın tehlikelerine karşı gemilerin dışarıya çıkmasına izin verilmiyor. Aynı zamanda, Ukrayna tarafı hala yabancı gemilerin toplanma alanına çıkışının güvenliğini sağlamaya hazır olduğunu teyit etmiyor ve bu sorunun çözümünde mümkün olan her türlü girişimlerden kaçınıyor" dedi.