Rusya’dan gerilim dolu açıklama! ‘ABD’li paralı savaşçılar…’

Son 24 saatte 7 yönetim merkezi, 4 mühimmat deposu ile 3 yakıt deposunun vurulduğunu aktaran Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait 6 insansız hava aracının düşürüldüğü bilgisini paylaştı.

Konaşenkov, "Ukrayna'da bugüne kadar 267 uçak, 148 helikopter, bin 776 insansız hava aracı, 367 hava savunma füze sistemi, 4 bin 354 tank ve zırhlı araç, 809 çok namlulu roketatar, 3 bin 320 obüs ve havan topu ve 4 bin 969 özel askeri araç yok edildi." ifadelerini kullandı.