Rusya’dan gözdağı sevkiyatı! Füzeler konuşlandırıldı

10 ŞUBAT'TA RESMEN BAŞLAYACAK

Techizatların, Rusya-Belarus ortak hava savunma tatbikatında kullanılacağı aktartıldı.

Rusya, Belarus'a tatbikat için yeni füze sistemleri gönderdi

Rus askerlerinin belirlenen noktalara yerleştirildiği de açıklamada belirtilirken, 9 Şubat'a kadar tatbikatın ilk ayağı olan füze sistemleri ve zırhlı araçların konuşlandırılacağı ve 10 Şubat'ta da tatbikatın resmen başlayacağı ifade edildi.