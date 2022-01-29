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Giriş Tarihi: 29.1.2022 17:00 Son Güncelleme: 29.1.2022 17:16

Rusya’dan gözdağı sevkiyatı! Füzeler konuşlandırıldı

İHA
Rusya’dan gözdağı sevkiyatı! Füzeler konuşlandırıldı

Ukrayna’yı işgal etmesi beklenen Rusya, askeri tatbikatının kapsamını genişletiyor. İşgal hazırlığı olarak görülen askeri tatbikatlarını geçtiğimiz haftalarda Belarus’ta da başlatan Rusya,, sınır bölgesine füze sevkiyatı gerçekleştirdi.

Rusya ile Belarus arasında imzalanan "Birlik Devletleri" anlaşmasından sonra ortak askeri tatbikatlar devam ediyor.

Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı son açıklamada, "Birlik Kararlılığı - 2022" tatbikatı için demiryolu hattı üzerinden Belarus'a 2 adet Pantsir-S füze sistemlerinin gönderildiğini duyurdu.

10 ŞUBAT'TA RESMEN BAŞLAYACAK

Techizatların, Rusya-Belarus ortak hava savunma tatbikatında kullanılacağı aktartıldı.

Rusya, Belarus'a tatbikat için yeni füze sistemleri gönderdi

Rus askerlerinin belirlenen noktalara yerleştirildiği de açıklamada belirtilirken, 9 Şubat'a kadar tatbikatın ilk ayağı olan füze sistemleri ve zırhlı araçların konuşlandırılacağı ve 10 Şubat'ta da tatbikatın resmen başlayacağı ifade edildi.

Her 2 ülke ordusu tarafından Belarus topraklarında 10-20 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek tatbikat için Rusya daha önce 2 tabur S-400 Hava Savunma Sistemi, 12 adet Su-35 avcı uçağı ve çok sayıda zırhlı askeri araç göndermişti.

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Rusya’dan gözdağı sevkiyatı! Füzeler konuşlandırıldı
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