Rusya’dan gözdağı sevkiyatı! Füzeler konuşlandırıldı

Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı son açıklamada, "Birlik Kararlılığı - 2022" tatbikatı için demiryolu hattı üzerinden Belarus'a 2 adet Pantsir-S füze sistemlerinin gönderildiğini duyurdu.
10 ŞUBAT'TA RESMEN BAŞLAYACAK
Techizatların, Rusya-Belarus ortak hava savunma tatbikatında kullanılacağı aktartıldı.
Rusya, Belarus'a tatbikat için yeni füze sistemleri gönderdi
Rus askerlerinin belirlenen noktalara yerleştirildiği de açıklamada belirtilirken, 9 Şubat'a kadar tatbikatın ilk ayağı olan füze sistemleri ve zırhlı araçların konuşlandırılacağı ve 10 Şubat'ta da tatbikatın resmen başlayacağı ifade edildi.