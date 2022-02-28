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Haberler Dünya Haberleri SON DAKİKA: Rusya'dan hava sahası misillemesi! Yaptırımlara karşı ilk adım atıldı
Giriş Tarihi: 28.2.2022 16:12 Son Güncelleme: 28.2.2022 16:25

SON DAKİKA: Rusya'dan hava sahası misillemesi! Yaptırımlara karşı ilk adım atıldı

SON DAKİKA: Rusya’dan hava sahası misillemesi! Yaptırımlara karşı ilk adım atıldı

Batı ülkelerinin kendi hava sahalarını Rus uçaklarına kapatmasının ardından Rusya'dan bir misilleme geldi. Rusya , Avrupa ülkeleri ve Kanada dahil, 36 ülkenin havayolu şirketlerinin Rusya'ya uçmasını yasakladı. usya, Almanya, Fransa, İspanya, İtalya ve diğer 23 ülkenin uçaklarına hava sahasını kapattı

Batı ülkelerinin kendi hava sahalarını Rus uçaklarına kapatmasının ardından Rusya'dan bir misilleme geldi. Rusya , Avrupa ülkeleri ve Kanada dahil, 36 ülkenin havayolu şirketlerinin Rusya'ya uçmasını yasakladı. Rusya; Almanya, Fransa, İspanya, İtalya ve diğer 23 ülkenin uçaklarına hava sahasını kapattı.

AVRUPA ÜLKELERİ HAVA SAHALARINI KAPATMIŞTI
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Rusya'ya yönelik çok sayıda yaptırım gündeme gelirken, Avrupa Birliği (AB), Ukrayna, Moldova, İngiltere, İzlanda, Kuzey Makedonya ve Kanada hava sahalarını Rusya'ya kapattı.

Avrupa'da hava sahası Rusya'ya kapalı ülkeler:

Ukrayna, Moldova, İngiltere, İzlanda, Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Norveç, Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan, Kuzey Makedonya

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SON DAKİKA: Rusya'dan hava sahası misillemesi! Yaptırımlara karşı ilk adım atıldı
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