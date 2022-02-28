SON DAKİKA: Rusya’dan hava sahası misillemesi! Yaptırımlara karşı ilk adım atıldı

Batı ülkelerinin kendi hava sahalarını Rus uçaklarına kapatmasının ardından Rusya'dan bir misilleme geldi. Rusya , Avrupa ülkeleri ve Kanada dahil, 36 ülkenin havayolu şirketlerinin Rusya'ya uçmasını yasakladı. Rusya; Almanya, Fransa, İspanya, İtalya ve diğer 23 ülkenin uçaklarına hava sahasını kapattı.