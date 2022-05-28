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Giriş Tarihi: 28.5.2022 17:45 Son Güncelleme: 28.5.2022 17:46

Rusya'dan hipersonik test: 1000 kilometre mesafedeki hedefi vurdu

AA
Rusya’dan hipersonik test: 1000 kilometre mesafedeki hedefi vurdu

Rusya, Barents Denizi’nde hipersonik "Tsirkon" füzesini test etti. Tsirkon" füzesinin yaklaşık 1000 kilometre uzaklıkta bulunan bir deniz hedefini başarıyla vurduğu, füzenin uçuşunun, belirlenen parametrelere karşılık geldiği ifade edildi.

Rus ordusu, Barents Denizi'nde hipersonik "Tsirkon" füzesinin test atışını gerçekleştirdi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Barents Denizi'nde, "Sovyetler Birliği Filosundan Amiral Gorşkov" fırkateyninden "Tsirkon" hipersonik seyir füzesiyle test atışı yapıldığı belirtildi.

Test atışının yeni silah türlerinin denenmesi kapsamında gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, "Tsirkon" füzesinin yaklaşık 1000 kilometre uzaklıkta bulunan bir deniz hedefini başarıyla vurduğu, füzenin uçuşunun, belirlenen parametrelere karşılık geldiği ifade edildi.

GEÇTİĞİMİZ YIL İLK KEZ GEMİDEN GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİ

Rusya Savunma Bakanlığı, geçen yıl "Tsirkon"un ilk defa bir gemiden deneme atışının gerçekleştirildiğini bildirmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2018'de tanıttığı yeni hipersonik silahların arasında bulunan "Tsirkon"un ses hızının 10 katına (Mach 10) kadar çıkabildiği ve 1000 ila 2000 kilometre menzile sahip olduğu açıklanmıştı.

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Rusya'dan hipersonik test: 1000 kilometre mesafedeki hedefi vurdu
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