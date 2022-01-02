Rusya’dan İdlib’e hava saldırısı: 2 sivil öldü

Rusya
'ya
ait savaş uçaklarının Suriye
'nin "İdlib
Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne düzenlediği hava saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti. Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Lazkiye'deki Hımeymim Üssü'nden kalkan Rus savaş uçağı, sivil yerleşimlere saldırılar düzenledi. İdlib'deki Sivil Savunma kaynaklarına göre, Nehrulabyad köyüne yönelik saldırıda biri çocuk 2 sivil öldü, 10 sivil yaralandı. Rus savaş uçakları, yeni yılın ilk dakikalarında, İdlib, Kensafra ve Cüdeyde de çok sayıda hava saldırısı düzenledi.