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Giriş Tarihi: 2.1.2022

Rusya’dan İdlib’e hava saldırısı: 2 sivil öldü

Rusya’dan İdlib’e hava saldırısı: 2 sivil öldü
Rusya'ya ait savaş uçaklarının Suriye'nin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne düzenlediği hava saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti. Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Lazkiye'deki Hımeymim Üssü'nden kalkan Rus savaş uçağı, sivil yerleşimlere saldırılar düzenledi. İdlib'deki Sivil Savunma kaynaklarına göre, Nehrulabyad köyüne yönelik saldırıda biri çocuk 2 sivil öldü, 10 sivil yaralandı. Rus savaş uçakları, yeni yılın ilk dakikalarında, İdlib, Kensafra ve Cüdeyde de çok sayıda hava saldırısı düzenledi.
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Rusya’dan İdlib’e hava saldırısı: 2 sivil öldü
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