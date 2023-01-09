Rusya’dan intikam saldırısı: 600 Ukrayna askeri öldü

Yaklaşık 11 aydır devam eden Rusya-Ukrayna savaşı yeniden şiddetleniyor. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın geçen hafta Rus kışlasına yaptığı 89 askerin öldüğü saldırının intikamını aldıklarını açıkladı. Konaşenkov, Kramatorsk'a düzenledikleri füze saldırılarında 600'den fazla Ukrayna askerinin öldürüldüğünü kaydetti. Son 24 saatte Rus istihbaratının Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Donetsk bölgesindeki Kramatorsk şehrinde geçici konuşlanma noktalarını tespit ettiğini belirten Konaşenkov, "Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin geçici olarak konuşlandığı bu noktalara düzenlenen büyük çaplı füze saldırısı sonucunda 600'den fazla Ukrayna askerinin etkisiz hale getirildiğini" öne sürdü. Konaşenkov ayrıca, Rus Hava Kuvvetlerinin Ukrayna'ya ait 5 savaş uçağı düşürdüğünü aktardı.