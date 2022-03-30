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Giriş Tarihi: 30.3.2022 16:42

Rusya’dan İran mesajı! Batı’ya meydan okudular…

AA
Rusya’dan İran mesajı! Batı’ya meydan okudular…

Rusya Ukrayna savaşında Rus hükümetine tepki giderek artıyor. Ukrayna’ya başlattığı askeri operasyonun ardından Batılı devletlerden peş peşe yaptırım kararlarıyla karşılaşan Rusya, İran’la iş birliği için adım attı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Batı’nın yaptırımlarına rağmen İran ile iş birliğini güçlendireceğiz mesajını verdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Batı'nın Rusya ile İran'a yaptırımlarına rağmen Moskova ve Tahran'ın bütün alanlarda iş birliğini güçlendireceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın Çin'de yapılan Afganistan'a Komşu Dışişleri Bakanları 3. Konferansı çerçevesinde bir araya geldiği belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ocak ayında Moskova'da yaptığı görüşmelerin ardından verilen talimatların uygulanması hususlarının ele alındığı bildirilen açıklamada, "Rusya ve İran'a karşı bir dizi dost olmayan ülke tarafından getirilen yasa dışı kısıtlayıcı önlemlere rağmen, tüm alanlarda iş birliğini güçlendirmeye yönelik karşılıklı niyet teyit edildi." ifadeleri kullanıldı.

Bakanların Ukrayna ve Afganistan'daki durumu da ele aldığı aktarılan açıklamada, görüşmede İran nükleer programına ilişkin Kapsamlı Ortak Eylem Planı etrafındaki gidişata artan bir ilgiye de dikkat çekildiği kaydedildi.

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Rusya’dan İran mesajı! Batı’ya meydan okudular…
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