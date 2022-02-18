Rusya’dan işgal hamlesi mi? ABD’den 50 ton ağırlığında dolar transferi! Dev bir kargo uçağı gerekiyor...

RUSYA'DAN İŞGAL HAZIRLIĞI MI?
Rusya, bankalar aracılığı ile ABD'den çok yüklü miktarda dolar getiriyor. Rus basınındaki habere göre; Rus Merkez Bankası'nın istatistiklerinde, ABD'den yüklü miktarda nakit para getirildiği yer aldı.
Uluslararası para transfer sistemi SWIFT'e batılı ülkeler tarafından erişim engeli getirilmesine karşı geçtiğimiz yılın Aralık ayında harekete geçen Rus bankalarının nakit miktarı, 4 milyar 970 milyon doları buldu.
DEV BİR KARGO UÇAĞI GEREKEBİLİR!
Özel bankaların yurt dışındaki varlıklarını teminat göstererek yaptığı para transferinin 100 dolarlık banknotlarla gerçekleştiği de iddia ediliyor. Böyle bir para transferi durumunda 10 dolarlık banknotların ağırlığının 50 tonu bulacağı iddia ediliyor. Bu durumda da dev bir kargo uçağına gerek olacağı belirtiliyor.
KIRIM'DAN ÖNCE DE AYNISINI YAPMIŞTI
Rusya, 2014 yılında Kırım'ı kısa bir sürede işgal etmişti. Dünya kamuoyunun yeterli tepkiyi gösteremediği işgal öncesi de Rusya benzer bir para transferi gerçekleştirmişti. Rusya özel bankalar aracılığı ile 20 milyar dolara yakın parayı ülkeye getirmişti. Rusya'nın bu adım ile olası işgal sonrası uygulanacak ambargoya hazır olmayı planladığı bildiriliyor.