Rusya’dan işgal hamlesi mi? ABD’den 50 ton ağırlığında dolar transferi! Dev bir kargo uçağı gerekiyor...

DEV BİR KARGO UÇAĞI GEREKEBİLİR!

Özel bankaların yurt dışındaki varlıklarını teminat göstererek yaptığı para transferinin 100 dolarlık banknotlarla gerçekleştiği de iddia ediliyor. Böyle bir para transferi durumunda 10 dolarlık banknotların ağırlığının 50 tonu bulacağı iddia ediliyor. Bu durumda da dev bir kargo uçağına gerek olacağı belirtiliyor.