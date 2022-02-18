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Giriş Tarihi: 18.2.2022 16:59

Rusya'dan işgal hamlesi mi? ABD'den 50 ton ağırlığında dolar transferi! Dev bir kargo uçağı gerekiyor...

Rusya’dan işgal hamlesi mi? ABD’den 50 ton ağırlığında dolar transferi! Dev bir kargo uçağı gerekiyor...

Son dakika haberine göre; Rusya-Ukrayna gerilimi sürerken, dünya savaş çıkma ihtimalini diken üstünde takip ediyor. NATO, AB ve ABD Ukrayna'ya olası bir işgal girişiminde Rusya'ya hem sahada hem de yaptırımlarla karşılık verileceği uyarısında bulunuyor. Rusya ise işgal gibi bir düşüncesi olmadığı yönünde açıklamalar yapsa da kamuoyunu pek de ikna edebilmiş değil. Rusya'nın son yaptığı hamle de işgal iddialarını iyiden iyiye güçlendirmiş durumda. Rus basını, Rusya bankalarının ABD'den yüklü miktarda dolar çektiğini duyurdu. Benzer bir hazırlık Kırım'ın işgali öncesi de yapılmıştı. İşte son dakika haberinin detayları...

Savaş çanları çalarken Rus basınında dikkat çeken bir haber yer aldı. Ukrayna'yı işgal edeceği iddia edilen Rusya, ABD'den 50 ton ağırlığında döviz çekti. Bankalar aracılığı ile yapılan para transferi için dev bir kargo uçağına ihtiyaç duyulabileceği belirtiliyor.

RUSYA'DAN İŞGAL HAZIRLIĞI MI?

Rusya, bankalar aracılığı ile ABD'den çok yüklü miktarda dolar getiriyor. Rus basınındaki habere göre; Rus Merkez Bankası'nın istatistiklerinde, ABD'den yüklü miktarda nakit para getirildiği yer aldı.

Uluslararası para transfer sistemi SWIFT'e batılı ülkeler tarafından erişim engeli getirilmesine karşı geçtiğimiz yılın Aralık ayında harekete geçen Rus bankalarının nakit miktarı, 4 milyar 970 milyon doları buldu.

DEV BİR KARGO UÇAĞI GEREKEBİLİR!

Özel bankaların yurt dışındaki varlıklarını teminat göstererek yaptığı para transferinin 100 dolarlık banknotlarla gerçekleştiği de iddia ediliyor. Böyle bir para transferi durumunda 10 dolarlık banknotların ağırlığının 50 tonu bulacağı iddia ediliyor. Bu durumda da dev bir kargo uçağına gerek olacağı belirtiliyor.

KIRIM'DAN ÖNCE DE AYNISINI YAPMIŞTI

Rusya, 2014 yılında Kırım'ı kısa bir sürede işgal etmişti. Dünya kamuoyunun yeterli tepkiyi gösteremediği işgal öncesi de Rusya benzer bir para transferi gerçekleştirmişti. Rusya özel bankalar aracılığı ile 20 milyar dolara yakın parayı ülkeye getirmişti. Rusya'nın bu adım ile olası işgal sonrası uygulanacak ambargoya hazır olmayı planladığı bildiriliyor.

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Rusya'dan işgal hamlesi mi? ABD'den 50 ton ağırlığında dolar transferi! Dev bir kargo uçağı gerekiyor...
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