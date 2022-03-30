Rusya’dan İstanbul’daki müzakerelere ilişkin açıklama: Kiev yetkilileri ilk kez...

"KİEV YETKİLİLERİ İLK KEZ ANLAŞMAYA HAZIR OLDUKLARINI İFADE ETTİ"

Dün yapılan müzakerelerde yıllardan sonra Kiev yetkililerinin ilk kez Rusya ile anlaşmaya hazır olduklarını ifade ettiklerini belirten Medinskiy, "Bize gelecekteki olası bir anlaşmanın, kağıt üzerinde yazılı olduğu anlaşmanın ilkelerini teslim ettiler. Bu kağıtta NATO'ya katılmayı reddetme, Ukrayna'nın tarafsız statüsünü sabitleme, nükleer silahlar ve diğer kitle imha silahlardan vazgeçme yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Medinskiy, Ukrayna'nın teklifleri arasında yabancı askeri birlikler ve üslerin ülkeye konuşlandırılmasının reddedilmesi ve Rusya da dahil olmak üzere garantör devletlerin rızasıyla Ukrayna'da askeri tatbikatlar yapma zorunluluğunun da bulunduğunu söyledi.