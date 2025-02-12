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Giriş Tarihi: 12.2.2025 11:22

Rusya’dan ‘iyi niyet göstergesi’: ABD vatandaşı serbest bırakıldı

Rusya, 2021 yılından beri ülkede tutuklu bulunan bir ABD vatandaşını serbest bıraktı. Beyaz Saray, eylemi “iyi niyet göstergesi” olarak değerlendirdi.

AA
Rusya’dan ‘iyi niyet göstergesi’: ABD vatandaşı serbest bırakıldı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Rusya'nın serbest bıraktığı ABD vatandaşı ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Waltz, 2021 yılından bu yana Rusya'da tutuklu bulunan ABD vatandaşı Fogel'in serbest bırakıldığını ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Rusya'dan ABD'ye doğru yola çıktığını belirtti.

Mike Waltz, Rusya'nın söz konusu adımının bir "iyi niyet göstergesi" olduğunu, bundan memnun olduklarını ve bunun Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilebilmesi yönünde atılmış pozitif bir adım olduğunu vurguladı.

Marc Fogel, Ağustos 2021'de Rusya'ya girişinde, uyuşturucu bulundurmak suçlamasıyla havalimanında gözaltına almış ve 14 yıl hapse mahkum edilmişti.

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Rusya’dan ‘iyi niyet göstergesi’: ABD vatandaşı serbest bırakıldı
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