Rusya’dan Kiev’e sert sözler! ‘Neden yapıldığı son derece açık’

Saldırıların Ukrayna yönetimi tarafından gerçekleştirildiğini belirten Peskov, "Saldırının, Ukrayna'daki karar alma merkezlerinden birine gerçekleştirdiğimiz başarılı saldırıya yanıt olarak Kiev rejimi tarafından yapıldığı son derece açık. Söz konusu saldırı pazar günü yapılmıştı." dedi. Peskov, söz konusu saldırıların, Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü "özel askeri operasyonun" haklılığını da gösterdiğini söyledi.

Sabah saatlerinde Rusya'nın başkenti Moskova'ya İHA'lar ile saldırılar düzenlenmiş, bazı İHA'ların isabet ettiği binalarda hasarlar oluşmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak ise Ukrayna'nın Moskova'ya düzenlenen İHA saldırısıyla ilgisi olmadığını belirtmişti.