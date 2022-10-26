Rusya’dan korkutan adım! Nükleer tatbikat

Dünyanın aylardır kilitlendiği Ukrayna Savaşı'nda dün Rusya'dan korkutan bir hamle daha geldi. Rusya'nın nükleer silahlarla tatbikat yaptığı bildirildi. Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, nükleer silahla yapılan tatbikatı çevrim içi izlediği belirtildi. Tatbikat kapsamında, askeri yönetim ve operasyon personelinin hazırlık düzeyinin denetlendiği kaydedilen açıklamada, "Stratejik caydırıcı güçlerin tatbikatının hedeflerine başarıyla ulaşıldı. Tüm füzeler, özelliklerini kanıtlayarak belirlenen hedeflere ulaştı" denildi.Putin, eski Sovyet ülkelerinin istihbarat şefleriyle yaptığı toplantıda konuştu. "Ukrayna'nın kirli bomba kullanma planlarının farkındayız" diyen Putin, dünyada ve bölgede çatışma riskinin çok yüksek olduğunu söyledi. Diğer taraftan NATO ülkeleri de çok sayıda savaş uçağının katılımıyla Avrupa'da nükleer caydırıcılık tatbikatı icra ediyor. NATO Müttefik Hava Komutanlığı'nın (AIRCOM) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, müttefik ülkelerin hava kuvvetlerinin "Steadfast Noon" tatbikatında şu anda nükleer caydırıcılık kabiliyetlerini denediği belirtildi. 30 Ekim'e kadar sürecek tatbikatta ABD'ye ait uzun menzilli bombardıman uçakları B-52'ler de kullanılıyor.