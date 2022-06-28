Rusya’dan kritik AVM açıklaması! Saldırı nedeni belli oldu!

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Kremençuk kentinde ABD ve Avrupa ülkelerinin tedarik ettiği silah ile mühimmatları havadan yüksek hassasiyetli silahla vurduklarını bildirdi. Konaşenkov, ülkesinin Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı savaştaki Rus ordusunun eylemleri konusunda başkent Moskova'da açıklamalarda bulundu.
"BATI ÜRETİMİ SİLAHLAR HEDEF ALINDI"
Ukrayna güçlerinin "kritik" kayıplar yaşadığını ileri süren Koneşankov, "Rusya Havacılık ve Uzay Savunma Kuvvetlerinin Harkiv'deki Azov taburu ile 92. Motorlu Piyade Tugayı'nın merkezine düzenlediği saldırı sonucu 100'den fazla Ukraynalı asker, yabancı paralı savaşçı ve 15'e kadar zırhlı araç yok edildi." ifadesini kullandı.
Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri unsurlara saldırılara devam ettiğini belirterek, şunları aktardı: "Poltava bölgesindeki Kremençuk kentinde, ABD ve Avrupa ülkelerinden gelen silah ve mühimmatların bulunduğu hangarlar, dün Rusya Havacılık ve Uzay Savunma Kuvvetlerince havadan yüksek hassasiyetli silahla vuruldu. Saldırı sonucunda Donbas'taki Ukrayna birliklerine gönderilmesi için depolanan Batı üretimli silah ve mühimmatlar vuruldu. Mühimmatların patlaması, yakınlarda bulunan ve çalışır vaziyette olmayan alışveriş merkezinde yangının çıkmasına sebep oldu."
Son 24 saatte Donetsk bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 2 yönetim merkezi, Luhansk bölgesinde ise Ukraynalı asker ve askeri teçhizatın imha edildiğini aktaran Konaşenkov, Rus hava muharebe taktik birliklerince 24 yönetim merkezi ile asker ve askeri teçhizatın yok edildiğini söyledi.
9 İNSANSIZ HAVA ARACI DÜŞÜRÜLDÜ
Ukrayna'ya ait 3 "Su-25" tipi savaş uçağı, "Mi-8" tipi helikopter ile 9 insansız hava aracının düşürüldüğünü kaydeden Konaşenkov, 7 "Toçka-U" balistik füzenin ele geçirildiğini bildirdi.