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Giriş Tarihi: 11.10.2022 17:34

Rusya'dan Meta hamlesi: "Terörist ve aşırılık yanlısı" listesine ekledi

İHA
Rusya’dan Meta hamlesi: Terörist ve aşırılık yanlısı listesine ekledi

Rusya Federal Mali İzleme Servisi (Rosfinmonitoring), Facebook, Instagram ve Whatsapp'ı bünyesinde bulunduran ABD merkezli sosyal medya devi Meta'yı "terörist ve aşırılık yanlısı" listesine dahil etti.

Rusya Federal Mali İzleme Servisi (Rosfinmonitoring), Mark Zuckerberg'in sahibi olduğu ve Facebook, Instagram ile Whatsapp'ın sahibi olduğu ABD merkezli sosyal medya şirketi Meta'yı "terörist ve aşırılık yanlısı kuruluşlar" listesine aldı.
Aynı zamanda Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına karşı tavır alan, son olarak da Rusya'da ilan edilen kısmi seferberlik kararına karşı tepki gösteren muhalif Vesna hareketi de "terörist ve aşırılık yanlısı" listesine dahil edildi.
Öte yandan, Meta, Mart ayında Rusya'da "aşırılıkçı faaliyetlerden" suçlu bulunmuştu. Meta'nın temyiz başvurusu ise Haziran ayında reddedilmişti. Meta'nın avukatı, şirketin aşırılık yanlısı faaliyetlerde bulunmadığını ve Rus düşmanlığına karşı olduğunu savunmuştu.

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Rusya'dan Meta hamlesi: "Terörist ve aşırılık yanlısı" listesine ekledi
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