Rusya’dan NATO ve ABD’ye Yunanistan tepkisi

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Yunan basınına verdiği röportajda, NATO ve ABD 'nin Yunanistan 'daki faaliyetlerine tepki göstererek, Yunanistan, Türkiye , NATO ve ABD'nin Rusya ile olan ilişkilerine değindi.ABD ve NATO güçlerinin Yunanistan'daki faaliyetlerini eleştiren Peskov, "Sorun çok basit. Topraklarınıza giderek daha fazla NATO ve ABD askeri yığılıyor. Dedeağaç üstünden yüzlerce, hatta binlerce parça askeri sevkiyat gerçekleştiriyorsunuz. NATO için yeni üsler açıyorsunuz, bunun yanında, NATO bizi düşman olarak adlandırıyor. NATO, ittifakın temel amacını, Rusya'yı çevrelemek olarak şekillendirmiş durumda. Bu, bizi rahatsız ediyor. Bunu anlamalısınız" dedi.Yunan gazetecinin Türkiye'nin, Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin Yunanistan'ı endişelendirdiğini söylemesi üzerine Peskov, "S-400 sistemleri hava savunma sistemleridir. Dedeağaç üstünden transferi yapılanlarsa savunma silahları değil. Sorunuza cevabım budur" dedi.Rusya'nın, Yunanistan'ı düşman olarak görüp görmediği ile ilgili soruya ise Peskov, "Yunanistan'ın, NATO üyesi olması nedeniyle yerine getirmek zorunda olduğu yükümlülükleri var. Bu, bizim için NATO'yla ilgili bir sorun, zira NATO sınırlarımıza yaklaşıyor. NATO'nun düşmanca bir biçimde sınırlarımıza, Ukrayna'ya doğru genişlediğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.Türkiye ve Yunanistan'ın, Ege Denizi ve Akdeniz'de yaşadığı gerginliklere değinen Peskov, "Ege Denizi'nde ve Akdeniz'de görmek istediğimiz son şey bir çatışmaya yakın olmak. Ağustos 2020'de iki ülkenin gemileri çarpıştığında çok endişelenmiştik ve elbette ki gelecekte bu tür olayların tekrarlanmasını istemeyiz. Biz çözümü desteklemek isteriz. Ayrıca her iki tarafın gerçekleri göz önünde bulundurarak ilerlemesini isteriz. Zira her çözüm çift yönlü bir yol olduğundan, bir çözüme ulaşmak için karşılıklı istek gerekli" dedi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a değer verdiğini belirten Peskov, "Kendisi, Başkan Putin'in değer verdiği bir insan. Suriye'de çok gergin anlar yaşadık, birçok alanda çıkarlarımız çatıştı. Ancak iki başkan her defasında bir araya gelmesini, beş, altı, yedi saat boyunca görüşmesini ve bir çözüm bulana kadar basının karşısına çıkmamasını bildi. Her defasında bunu yapmayı başardılar" dedi.