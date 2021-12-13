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Giriş Tarihi: 13.12.2021 11:56 Son Güncelleme: 13.12.2021 12:23

Rusya'dan NATO'ya tehdit: Devam ederseniz çatışma kaçınılmaz

Rusya’dan NATO’ya tehdit: Devam ederseniz çatışma kaçınılmaz

NATO'nun Rus sınırlarına doğru genişlemesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakan Yardıcısı Sergei Ryabkıv, söz konusu genişlemenin devam etmesi durumunda çatışma yaşanacağını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkıv, Pazartesi günü ABD ve NATO'nun Rusya'da doğudaki genişlemesiyle ilgili garanti vermemesi durumunda karşı karşıya gelecekleri konusunda uyarıda bulundu.

GÜVENLİK GARANTİSİ TALEBİ

Geçtiğimiz günlerde Rusya lideri Vladimir Putin, NATO'nun daha doğuya yayılmaması ya da silahlarını Rus topraklarına yerleştirmemesi için yasal olarak bağlayıcı güvenlik garantileri talep etmişti.

"BİZİM İÇİN TEHDİTTİR"

Putin, başkent Moskova'da düzenlenen "Rusya Çağırıyor" adlı etkinlikteki konuşmuştu ve Rusya'nın 2021'in başında da Ukrayna'ya saldırı hazırlığında olduğuna yönelik iddialarda bulunulduğunu anımsatan Putin, "Ancak herhangi bir saldırı olmadı. NATO ile geçmişte neredeyse müttefiktik ancak tüm ricalarımıza rağmen sınırlarımıza doğru genişlemeye devam ettiler." ifadesini kullanmıştı. Polonya ve Romanya'ya fırlatma rampalarının konuşlandırıldığına işaret eden Putin, "Bu bizim için tehdittir." demişti.

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Rusya'dan NATO'ya tehdit: Devam ederseniz çatışma kaçınılmaz
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