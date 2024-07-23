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Giriş Tarihi: 23.7.2024 09:53

Rusya'dan 'nükleer saldırı kapasiteli' tatbikat: Yars füzesini kullandılar!

Rusya Savunma Bakanlığı, nükleer saldırı kapasiteli kıtalar arası balistik "Yars" füzesiyle tatbikat yaptığını duyurdu.

AA
Rusya’dan ’nükleer saldırı kapasiteli’ tatbikat: Yars füzesini kullandılar!

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, daha önce planlanan tatbikatın gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, tatbikat kapsamında "Yars" mobil karadan fırlatılan füze sistemleri rampalarıyla çeşitli manevraların gerçekleştirildiği kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı 5 Temmuz'da da Yars ile tatbikat yaptığını bildirmişti.

Nükleer saldırı da gerçekleştirebilen ve yaklaşık 12 bin kilometre menzile sahip "Yars" füzesinin, savunma sistemlerine yakalanmadığı ve aynı anda 3 ila 6 arasında hedefi vurabildiği ifade ediliyor.

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Rusya'dan 'nükleer saldırı kapasiteli' tatbikat: Yars füzesini kullandılar!
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