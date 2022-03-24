Rusya’dan ortalığı karıştıracak açıklama: Ukrayna’da biyolojik laboratuvarları Biden’in oğlu finanse etti

"HUNTER BİDEN'IN BİYOLOJİK LABORATUVARLARI FİNANSE ETTİĞİ" İDDİASI

Ukrayna'da biyolojik laboratuvarların ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden tarafından finanse edildiğini ileri süren Kirillov, şunları kaydetti:

"Söz konusu yapıların, mevcut ABD yönetimine yakın Hunter Biden'ın yönetimindeki yatırım vakfı Rosemont Seneca tarafından finanse edilmesi dikkati çekiyor. Fonun mali kaynakları 2 milyar 400 milyon dolar değerindedir. Aynı zamanda bu vakfın, Black and Veach ve Metabiota şirketleri dahil Pentagon'un biyolojik laboratuvarları için en büyük ekipman tedarikçileri ile bağlantıları var."