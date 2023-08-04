Rusya’dan saldırı açıklaması: Ukrayna’yı engelledik

Bakanlıktan yapılan diğer açıklamada da Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'na yönelik saldırı girişiminde bulunduğu belirtilerek, "Gece, Kiev rejiminin Kırım Yarımadası topraklarındaki nesnelere yönelik uçak tipi insansız hava araçlarıyla (İHA) terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi." bilgisi paylaşıldı. Rus hava savunma sistemlerinin 10 İHA'yı imha ettiği kaydedilen açıklamada, 3 İHA'nın da elektronik harp sistemleriyle engellendiği bildirildi.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Açıklamada, engellenen saldırı girişimi sonucu herhangi bir can kaybı veya hasar meydana gelmediği ifade edildi. Rusya Savunma Bakanlığı, 17 Temmuz'da da Ukrayna'nın Kırım'a 17 İHA, 30 Temmuz'da 25 İHA ile saldırı girişiminin engellendiğini duyurmuştu.