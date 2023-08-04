Rusya’dan saldırı açıklaması: Ukrayna’yı engelledik

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz kıyısındaki liman kenti Novorossiysk'teki deniz üssüne iki insansız deniz aracıyla düzenlenen Ukrayna saldırısının püskürtüldüğünü açıkladı.
"ATEŞLE İMHA EDİLDİ"
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından bu sabah yapılan açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin iki insansız deniz botu ile Novorossiysk'teki deniz üssüne bir saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi. Açıklamada, "Saldırının püskürtülmesi sırasında insansız botlar tespit edildi ve deniz üssünün dış limanını koruyan Rus gemilerinin standart silahlarından açılan ateşle imha edildi" denildi.
Bakanlıktan yapılan diğer açıklamada da Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'na yönelik saldırı girişiminde bulunduğu belirtilerek, "Gece, Kiev rejiminin Kırım Yarımadası topraklarındaki nesnelere yönelik uçak tipi insansız hava araçlarıyla (İHA) terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi." bilgisi paylaşıldı. Rus hava savunma sistemlerinin 10 İHA'yı imha ettiği kaydedilen açıklamada, 3 İHA'nın da elektronik harp sistemleriyle engellendiği bildirildi.
CAN KAYBI YAŞANMADI
Açıklamada, engellenen saldırı girişimi sonucu herhangi bir can kaybı veya hasar meydana gelmediği ifade edildi. Rusya Savunma Bakanlığı, 17 Temmuz'da da Ukrayna'nın Kırım'a 17 İHA, 30 Temmuz'da 25 İHA ile saldırı girişiminin engellendiğini duyurmuştu.