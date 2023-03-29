Rusya’dan savaş tepkisi: Batı durdurmak istemiyor!

İran nükleer anlaşmasına değinen Lavrov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2231 numaralı kararında yer alan bu anlaşmanın alternatifi bulunmadığını belirterek anlaşmanın uygulanmasının gerekliliği konusunda İran ile hemfikir olduklarını dile getirdi. Lavrov, İran ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesini de memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

"BATI KENDİ ÇIKARLARINI GÖRÜYOR"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Ukrayna'da ateşkesin sağlanmasının Rusya'nın lehine olduğu yönündeki açıklamasını da değerlendiren Lavrov, bunu "yüzeysel bir analiz" olarak nitelendirdi. NATO ülkelerinin Ukrayna konusunda "yıkıcı politika" izlediğini savunan Lavrov, "Batı, Ukrayna'daki savaşı durdurmak istemiyor. Batı, uluslararası alandaki rakibi Rusya Federasyonu'nu ortadan kaldırma yönünde girişimleri açısından bu savaşta kendi jeopolitik çıkarlarını görüyor." şeklinde konuştu. Batı'nın, Çin'i de etkisiz hale getirmeye çalıştığını söyleyen Lavrov, Rusya, İran, Çin ve başka ülkelerin, Batı'nın hegemonya kurma girişimlerine karşı çıkmaya devam edeceğini söyledi.

Lavrov, İran'ın Ukrayna konusunda dengeli siyaset izlediğini ve buna değer verdiklerini dile getirdi.