Rusya’dan sert Donbass çıkışı: Kimse için sır değil

"KİMSE İÇİN SIR DEĞİL"

Peskov, NATO'nun Rusya'nın sınırlarında silah konuşlandırması ihtimaline ilişkin soruya ise "Elbette, sınırlarımızda tehdit oluşturabilecek çeşitli silahların konuşlandırılmasının, durumu dengelemek için uygun adımların atılmasını gerektireceği kimse için sır değildir." ifadelerini kullandı.

Sınıra silah konuşlandırılmasını değerlendiren Peskov, bu konuda çeşitli seçeneklerin mümkün olduğunu belirtti.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, 15 Aralık'ta Rusya'nın çeşitli güvenlik garantileri ile ilgili tekliflerini, ABD ve NATO'ya iletildiğini açıklamıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı da ABD ve NATO'ya yönelik teklifleri içeren iki ayrı anlaşma taslağını 17 Aralık'ta yayınlamıştı.