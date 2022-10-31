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Giriş Tarihi: 31.10.2022 21:49 Son Güncelleme: 31.10.2022 22:08

Rusya'dan tahıl koridoru çıkışı! Ukrayna'ya çağrıda bulundular

Rusya’dan tahıl koridoru çıkışı! Ukrayna’ya çağrıda bulundular

Tahıl koridoru anlaşmasında yaşanan aksaklıkların ardından Rusya Savunma Bakanlığı anlaşmadan çekilmediklerini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Ukrayna, tahıl koridorunu askeri amaçlı kullanmayacağının garantisini vermeli. Tahıl koridorundan çekilmedik, askıya aldık." ifadelerine yer verildi.

Tahıl koridorunda yaşanan son gelişmelerin ardından Rusya Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Açıklamada tahıl koridorundan çekilmediklerini, askıya aldıklarını belirttiler.

GEMİ HAREKETLERİ DURDURULDU

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'dan tahıl çıkışını sağlayan anlaşmanın askıya alınması çerçevesinde güvenlik nedeniyle tahıl koridoru boyunca gemilerin hareketini de durdurma kararı aldıklarını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ilhak edilen Kırım'daki Sivastopol kentinde bulunan Rus savaş ve sivil gemilerine yönelik saldırılar düzenlenmesi nedeniyle tahıl koridorunda gemilerin geçişlerinin de askıya alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Ukrayna'nın 29 Ekim'de Sivastopol kentinde savaş gemilerine ve sivil gemilere yönelik düzenlediği terör eylemiyle ilgili durum netleşene kadar, Karadeniz Girişimi tarafından belirlenen güvenlik koridoru boyunca hareket (gemilerin) askıya alındı." ifadeleri kullanıldı.

Tahıl sevkiyatı için belirlenen koridordan şimdilik gemilerin hareket etmesinin kabul edilemez olduğu kaydedilen açıklamada, "Ukrayna yönetimi ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri komutanlığı bunu Rusya Federasyonu'na karşı askeri operasyonları yürütmek için kullandığından gemilerin güvenlik koridoru boyunca hareketi kabul edilemez." denildi.

"ÇEKİLMEDİK ASKIYA ALDIK"

Açıklamada, Ukrayna'nın tahıl koridorunu askeri amaçlarla kullandığı savunuldu. Gelişmeler bu şekilde olduğu müddetçe tahıl koridorundaki herhangi bir nesnenin güvenliğini garanti etmenin imkansız olduğu vurgulanan açıklamada, Rusya'nın Karadeniz Girişimi'nden çekilmediği ama anlaşmayı askıya aldığı belirtildi.

ZELENSKİ'DEN TAHIL KORİDORU MESAJI

Ukrayna lideri Volodomir Zelenski tahıl koridoruna ilişkin yaptığı açıklamada, sevkiyata uygun şekilde hareket edeceklerini kaydetti.

BM'DEN UKRAYNA TAHIL ANLAŞMASININ DEVAM ETMESİ ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, Rusya'nın Karadeniz tahıl anlaşmasını askıya almasının "endişe verici" olduğunu belirterek, tedarik hattının açık kalması çağrısında bulundu.

Griffiths, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı açıklamada, "Girişim ve uygulanmasıyla ilgili tüm endişeleri tüm taraflarla müzakereye hazırız."dedi.

Nakliye endüstrisi için para harcandığını ve milyonlarca insan zorluklar yaşarken gıda dağıtımının ertelendiğini dile getiren Griffiths, "Türkiye'nin arabulucu, kolaylaştırıcı ve ev sahibi olarak kilit katkısına güvenmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Griffiths, Rusya'nın Karadeniz tahıl anlaşmasını askıya almasının "endişe verici" olduğunu belirterek, tedarik hattının açık kalması çağrısı yaptı.

Öte yandan Türkiye, tahıl anlaşmasındaki aksaklığın ardından BM Güvenlik Konseyi'nde İstanbul Boğazı'nda denetim için bekleyen tahıl gemilerinin seyir riski oluşturduğu uyarısı yaptı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN HİMAYESİNDE İMZALANMIŞTI

Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen Karadeniz Tahıl Girişimi, 22 Temmuz'da İstanbul'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanmıştı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU LAVROV İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün (31 Ekim) bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, tahıl koridoru, Kafkasya'daki son gelişmeler ve 3+3 bölgesel işbirliği platformu toplantısı ele alındı.

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Rusya'dan tahıl koridoru çıkışı! Ukrayna'ya çağrıda bulundular
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