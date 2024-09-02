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Giriş Tarihi: 3.9.2024

Rusya’dan terör örgütü PKK/YPG’ye ABD ayarı

Rusya’dan terör örgütü PKK/YPG’ye ABD ayarı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin, terör örgütü PKK/YPG'yi Suriye'de kendi oyunlarında kullandığını belirterek, "ABD'nin vaatlerine güvenmeye karar veren Afgan yönetiminin başına gelenleri hatırlatıyoruz" dedi. ABD'nin Tanif yerleşim biriminin civarında bölge oluşturduğunu anımsatan Lavrov, Amerikalıların "yarı devlet" oluşturmaya çalıştıklarını söyledi. Türkiye'nin, terör sorunu çözülene kadar geçici olarak kalacağına vurgu yaptığına işaret eden Lavrov, "Şam ile Ankara'nın ilişkilerini iyileştirmesinden yanayız" dedi.
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Rusya’dan terör örgütü PKK/YPG’ye ABD ayarı
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