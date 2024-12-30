Rusya’dan Trump’a: Taviz yok

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Beyaz Saray'ın iki talebine de 'taviz yok' mesajı verdi. Lavrov, Donald Trump'ın ekibinin Ukrayna'nın NATO üyeliğinin 20 yıl ertelenmesi ve Avrupa barış güçlerinin Ukrayna topraklarına yerleştirilmesi önerilerinin Moskova için kabul edilemez olduğunu belirtti. The Wall Street Journal, Trump'ın danışmanlarının Ukrayna'da bir askerden arındırılmış bölge oluşturulmasını, ülkenin NATO üyeliğinin 20 yıl ertelenmesini ve çatışmanın çözümü için Avrupa barış güçlerinin devreye sokulmasını önerdiğini bildirmişti.