Rusya’dan Türkiye’ye VİP yat ile kaçış

Kısmiseferberlik kararının ardından Rusya'yı terk etmek isteyenler Gürcistan'dan Finlandiya'ya kadar tüm sınır kapılarında kuyruk oluştururken, Türkiye'ye gitmeye çalışanlar için "VIP yat ile transfer" ilanları da yayınlanmaya başladı. Soçi'de satılan turlarda, yelkenliyle gitmek isteyenlere yaklaşık 25-30 saat sürecek yolculukla, motorlu yatlarla 18-20 saatte Türkiye kıyılarına varma garantisi veriliyor. Deniz yolculuğu, kişi başına 200 bin ile 400 bin ruble (3 bin 500 ila 7 bin dolar) arasında değişen fiyatlardan satılıyor. Yalnızca seferberlik çağrısı almamış erkek yolcular kabul ediliyor. Soçi'den 350 bin ila 400 bin ruble arasında, "minibüs uçak" diye tabir edilen küçük özel uçaklarla da Türkiye'ye yolcu taşınıyor. DIŞ HABERLER