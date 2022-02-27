Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Rusya'dan Ukrayna ile müzakere açıklaması! "Verilen süre doldu"
Giriş Tarihi: 27.2.2022 15:25 Son Güncelleme: 27.2.2022 15:34

Son dakika: Rusya'dan Ukrayna ile müzakere açıklaması! "Verilen süre doldu"

Son dakika: Rusya’dan Ukrayna ile müzakere açıklaması! Verilen süre doldu

Son dakika bilgisine göre Rusya’nın, Ukrayna’ya müzakereler için Belarus’a gelmesine yönelik verdiği süre (TSİ) 15:00 itibarıyla doldu. Rus tarafından konuyla ilgili bir açıklama gelmiş ve "Saat 15:00'e kadar buradayız ve Ukrayna tarafının Gomel'deki müzakereler için gelme kararını bekleyeceğiz." denilmişti.

Son dakika haberleri... Rusya'nın, Ukrayna'ya müzakereler için Belarus'a gelmesine yönelik verdiği süre (TSİ) 15:00 itibarıyla doldu.

PUTİN'İN DANIŞMANINDAN AÇIKLAMA!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Danışmanı Vladimir Medinskiy başkanlığındaki heyet, Belarus'un Gomel şehrine geldi.

"15.00'E KADAR BURADAYIZ, SONRA..."

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Medinskiy, "Saat 15:00'e kadar buradayız ve Ukrayna tarafının Gomel'deki müzakereler için gelme kararını bekleyeceğiz." ifadesini kullanmıştı.

ZELENSKİ LUKAŞENKO İLE GÖRÜŞTÜ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sürenin dolmasına az bir süre kala yaptığı açıklamada, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile telefonda görüştüğünü duyurdu.

MÜZAKERELER İSTANBUL'DA YAPILSIN

Zelenskiy, bugün yaptığı açıklamada Rusya ile müzakereler için, ülkesine saldırıların yapıldığı Belarus yerine İstanbul, Varşova, Bakü veya Budapeşte'yi önermişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Rusya'dan Ukrayna ile müzakere açıklaması! "Verilen süre doldu"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA