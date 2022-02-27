Son dakika: Rusya'dan Ukrayna ile müzakere açıklaması! "Verilen süre doldu"

PUTİN'İN DANIŞMANINDAN AÇIKLAMA!
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Danışmanı Vladimir Medinskiy başkanlığındaki heyet, Belarus'un Gomel şehrine geldi.
"15.00'E KADAR BURADAYIZ, SONRA..."
Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Medinskiy, "Saat 15:00'e kadar buradayız ve Ukrayna tarafının Gomel'deki müzakereler için gelme kararını bekleyeceğiz." ifadesini kullanmıştı.
ZELENSKİ LUKAŞENKO İLE GÖRÜŞTÜ
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sürenin dolmasına az bir süre kala yaptığı açıklamada, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile telefonda görüştüğünü duyurdu.