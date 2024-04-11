Rusya’dan vatandaşlarına İsrail, Filistin ve Lübnan’a seyahat uyarısı

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'daki İran Konsolosluğuna gerçekleştirdiği saldırının ardından bölgede tansiyon yükseldi. İran'ın İsrail'e misilleme tehdidinde bulunması nedeniyle Rusya vatandaşlarını uyardı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, "Orta Doğu'da gerginlik sürüyor. İsrail-Filistin çatışma bölgesinde ve Lübnan-İsrail arasındaki 'Mavi Hat' bölgesinde istikrarsız durum devam ediyor. Rus vatandaşlarının zorunlu olmadıkça İsrail, Lübnan ve Filistin toprakları başta olmak üzere bölgeye seyahat etmekten kaçınmasını önemle tavsiye ediyoruz" dedi.



Bu ülkelere seyahat etmek isteyen Ruslara ise buradaki Rus büyükelçilik ve konsoloslukların resmi internet sitelerinden yayınlanan duyuru ve mesajları takip etmeleri çağrısında bulunan Zaharova, bölge ülkesi Ürdün'e seyahat konusunda bir sakınca olmadığını ve güvenlik durumunun istikrarlı olduğunu belirtti.



İtidal çağrısı



Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov da düzenlediği basın toplantısında, "Şu anda herkesin, bölgedeki durumun tamamen istikrarsızlaşmasını önlemek için itidalli davranması çok önemli. Bölgedeki tüm ülkeleri itidalli davranmaya çağırıyoruz" dedi.



Karşılıklı tehdit etmişlerdi



İsrail ordusu, 1 Nisan Pazartesi günü Suriye'nin başkenti Şam'daki İran Konsolosluğuna hava saldırısı gerçekleştirmiş, saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general olmak üzere 7 asker hayatını kaybetmişti. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ertesi gün yaptığı açıklamada, İsrail'in İran Konsolosluğunu hedef alan hava saldırısının "cevapsız" kalmayacağını ifade etmişti. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney de İsrail'in saldırısı nedeniyle "cezalandırılacağını" söylemişti.



İsrail yönetimi ise İran'ın tehditlerine cevap vermişti. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant dün yaptığı açıklamada, herhangi bir saldırıya çok hızlı karşılık verileceğini belirterek, "İsrail'in tepkisi çok etkili, çok güçlü olacak. Yıllardır üstün olduğumuz şeylerden biri de düşmanın kendisine ne gibi sürprizler hazırladığımızı asla bilmemesidir" şeklinde konuşmuştu. İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz ise yaptığı açıklamada, "İran saldırırsa İsrail karşılık verecek ve İran'a saldıracak" ifadesini kullanmıştı.