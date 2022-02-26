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Giriş Tarihi: 26.2.2022 17:33

Rusya'dan yeni karar! Hava sahası o ülkelere kapatılacak

AA
Rusya’dan yeni karar! Hava sahası o ülkelere kapatılacak

Rusya Ukrayna savaşı 3'üncü gününde devam ediyor. Rusya, Ukrayna'nın dört bir yanında şiddetli müdahalelerini sürdürürken, hava sahası kullanımı ile ilgili yeni bir karar yayınladı. Rusya'nın hava sahasını Polonya, Çekya ve Bulgaristan'a kısmen kapattığı bildirildi.

Rusya hava sahasını Polonya, Çekya ve Bulgaristan uçaklarına kısmen kapattığını duyurdu.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), söz konusu ülkelerin havacılık otoritelerinin Rus uçaklarına yönelik "dostane olmayan" kararlar aldığına işaret edildi.

Söz konusu kararlar nedeniyle Rusya'nın da çeşitli adımlar atacağına işaret edilen açıklamada, "26 Şubat itibarıyla, Polonya, Çekya ve Bulgaristan uçakları, transit dahil Rusya topraklarındaki uçuşlarını ancak özel izinle gerçekleştirebilecek." ifadesine yer verildi.

Polonya, Çekya ve Bulgaristan, hava sahalarını Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya'ya kapatma kararı almıştı.

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Rusya'dan yeni karar! Hava sahası o ülkelere kapatılacak
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