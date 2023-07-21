Rusya’dan yeni tahıl hamlesi

Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan şartlı çekilmesiyle başlayan gıda problemi adım adım küresel bir krize dönüşüyor. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Ukrayna'dan alınan tahıl ürünlerine ihtiyaç duyan bölgelerde panik havası artıyor. Ukrayna, Avrupa'nın ekmek sepeti olarak kabul ediliyor. Ukrayna'dan tahıl gemilerinin demir alamamasının da önümüzdeki günlerde fiyatlara yansıması bekleniyor. Buğday fiyatlarında yüzde 8.2, mısır fiyatlarında da yüzde 5.4'lük artış yaşanmıştı. Dün tansiyonu yükselten bir gelişme daha yaşandı. Rusya, Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın sona ermesinin ardından yaptığı "Ukrayna limanlarına gelecek gemiler askeri kargo gemileri olarak değerlendirilecek" açıklaması sonrası Karadeniz'in kuzeybatısında gerçek füze atışlarıyla tatbikat gerçekleştirdi. Uzmanlara göre olası bir gıda krizinin önüne geçilmesi için başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın umudu bir kez daha Türkiye olacak. Türkiye'nin girişimleriyle Rusya daha önce anlaşmayı 3 kez uzatmayı kabul etmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Afrika ülkelerine tahıl tedariki için yeni rotalar üstünde çalışmakta olduklarını belirtti. Açıklamada, "Karadeniz'deki tahıl koridoru Ukrayna tarafından Kırım Köprüsü'ne saldırı için kullanıldı" ifadeleri yer aldı.Tahıl Koridoru krizi yaşanırken Rusya'dan Avrupa'yı geren bir başka açıklama daha yapıldı. "Polonya, NATO çatısı altında koalisyon kurmak ve Ukrayna'daki çatışmaya müdahale etmek istiyor" diyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Polonya'yı uyardı. Putin, "Polonya'nın batısı, Stalin'in ülkeye hediyesi, Polonya bunu unuttu. Bunu onlara hatırlatacağız" dedi. Polonya'nın ise Rus paralı asker grubu Wagner'e önlem olarak Belarus sınırını güçlendirmeye başladığı kaydedildi.