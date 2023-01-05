Rusya’nın ateşkes kararına Ukrayna’dan yanıt

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Putin'in, Savunma Bakanlığına Ortodoksların Noel dönemi nedeniyle Ukrayna'da geçici ateşkes talimatı verdiği belirtildi.

Ateşkesin 6 Ocak öğlen 12.00'den itibaren 36 saat uygulanacağı bilgisine yer verilen açıklamada, "Çatışmaların yaşandığı bölgelerde çok sayıda Ortodoks yaşadığı gerçeğine dayanarak insanların Noel döneminde dini törenlere katılabilmesi için Ukrayna tarafına da ateşkes ilan etme çağrısında bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill, bugün yaptığı açıklamada, 6-7 Ocak tarihlerini kapsayan Ortodoks Noeli döneminde Ukrayna'da ateşkes yapılması çağrısında bulunmuştu.

Ukrayna cephesinden yapılan son açıklamada ise Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Podolyak, "Rusya işgal altındaki bölgeleri terk etmeli, ancak o zaman geçici ateşkes olur" ifadelerin kullandı.