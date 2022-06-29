Rusya’nın AVM saldırısına Batı’dan tepki yağdı: ‘Savaş suçu’

Dünyanın birinci gündem maddesi Ukrayna olmaya devam ediyor. G7 ülkelerinin (ABD, Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa, Japonya ve Kanada) dün biten görüşmelerine ve dün başlayan NATO Liderler Zirvesi'ne de Ukrayna'daki gelişmeler damgasını vurdu.Ukrayna'nın Kremençuk kentindeki Amstor Alışveriş Merkezi'ne önceki gün Rus birliklerince düzenlenen füze saldırısına tepki yağdı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi. 21 kişinin kayıp olduğunu belirtildi. Kentte 3 günlük yas ilan edildi.G7 ülkeleri, alışveriş merkezinin vurulmasını 'savaş suçu' olarak tanımladı ve "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu saldırıdan sorumlu tutulmalıdır" denildi. G7'den ayrıca yeni yaptırımlar açıklandı. G7 sonrasında konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'nın saldırısı için 'savaş suçu' tanımlamasını yaptı. Macron, "Bu savaşı Rusya kazanmamalı. Savaşın kısa sürede bitmesini beklemiyoruz. Ama yıl sonuna doğru bitebilir" dedi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz da Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaştan dolayı önlerinde belirsiz bir dönemin bulunduğunu söyledi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Rusya'nın Ukrayna'ya son saldırısı için acil toplantı kararı aldı. Rusya ise Kremençuk'ta ABD ile Avrupa ülkelerinin verdiği silah ve mühimmatların vurulduğunu açıkladı. Öte yandan G7 Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde Rusya'ya karşı ek önlemler açıklandı, küresel çapta açlıkla mücadele için 4.5 milyar dolarlık bir fon oluşturuldu.Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden ve kızı Ashley Biden'ın aralarında bulunduğu 25 ABD vatandaşına yönelik yaptırım kararı aldı. ABD'nin Rus siyasi uzmanlara ve topluma mal olmuş kişilere karşı uyguladığı yaptırımları sürekli genişlettiği belirtildi ve buna yanıt olarak 25 ABD vatandaşına Rusya'ya süresiz olarak giriş yasağı konulduğu kaydedildi.