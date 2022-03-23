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Giriş Tarihi: 23.3.2022 18:37

Rusya'nın Cakarta Büyükelçisi, Putin'in G20 zirvesine katılmayı planladığını söyledi

AA
Rusya’nın Cakarta Büyükelçisi, Putin’in G20 zirvesine katılmayı planladığını söyledi

Rusya'nın Cakarta Büyükelçisi Lyudmila Vorobieva, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu yıl Endonezya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek G20 zirvesine katılmayı planladığını belirtti.

Antara News'in haberine göre, Cakarta'da düzenlediği basın toplantısında Vorobieva, Putin'in zirveye katılımının ev sahibi ülkedeki Kovid-19 durumu da dahil birçok şey tarafından belirleneceğini, ancak o zamana kadar Rusya Devlet Başkanı'nın zirveye katılmayı planladığını aktardı.

Büyükelçinin açıklaması, ABD ve bir dizi G20 ülkesinin Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'nın 30-31 Ekim'de yapılması planlanan G20 zirvesine dahil edilmemesi çağrısında bulunmasının hemen ardından geldi.

Lyudmila Vorobieva, Rusya'nın zirvenin dışına itilmesini, dünya ekonomisine katkı sağlamak ve sıkıntılara yanıt vermek amacıyla kurulan G20 için "aksilik" olacağını ifade etti.

Vorobieva,"Endonezya'nın Batılı ülkelerin baskılarına boyun eğmeyeceğini umuyoruz." ifadesini kullandı.

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Rusya'nın Cakarta Büyükelçisi, Putin'in G20 zirvesine katılmayı planladığını söyledi
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