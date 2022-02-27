Rusya’nın korkulu rüyası oldu! ’Kiev’in hayaleti’ ortaya çıktı; ancak gerçek çok başka...

Rusya Ukrayna savaşı 4. gününde devam ederken, bu sabah saatlerinde yayınlanan bir Kiev'in Hayaleti isimli uçak ortalığı karıştırdı. Rusya'nın kabusu olduğu ve pek çok Rus uçağını düşürdüğü iddia edilen 'hayaletle' ilgili gerçek ortaya çıktı.

ASLINDA BİR VİDEO OYUNU

Ukrayna hükümeti 'Kiev'in hayaleti' olarak isimlendirilen ancak varlığı belirsiz bir MiG-29 savaş pilotuna ait video oyunu görüntülerini ele geçirdi. Söz konusu görüntülerin propaganda videolarına dahil edildiği ve Rus jetlerini düşürdüğüne dair asılsız söylentileri ortaya koyduğu ifade edildi.