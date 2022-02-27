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Giriş Tarihi: 27.2.2022 17:37 Son Güncelleme: 27.2.2022 17:41

Rusya'nın korkulu rüyası oldu! 'Kiev'in hayaleti' ortaya çıktı; ancak gerçek çok başka...

Rusya’nın korkulu rüyası oldu! ’Kiev’in hayaleti’ ortaya çıktı; ancak gerçek çok başka...

Son dakika haberi: Ukrayna'nın Rusya altındaki işgalinde 4. güne gelindi. Sosyal medyada dolaşan onlarca Rusya Ukrayna savaş videosu arasında 'Kiev'in hayaleti' isimli bir uçağın görüntüsü Ruslara korku saldı. Ukrayna hükümeti ise söz konusu görüntülerin ardındaki gerçeği ortaya çıkardı.

Rusya Ukrayna savaşı 4. gününde devam ederken, bu sabah saatlerinde yayınlanan bir Kiev'in Hayaleti isimli uçak ortalığı karıştırdı. Rusya'nın kabusu olduğu ve pek çok Rus uçağını düşürdüğü iddia edilen 'hayaletle' ilgili gerçek ortaya çıktı.

ASLINDA BİR VİDEO OYUNU

Ukrayna hükümeti 'Kiev'in hayaleti' olarak isimlendirilen ancak varlığı belirsiz bir MiG-29 savaş pilotuna ait video oyunu görüntülerini ele geçirdi. Söz konusu görüntülerin propaganda videolarına dahil edildiği ve Rus jetlerini düşürdüğüne dair asılsız söylentileri ortaya koyduğu ifade edildi.

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Sosyal medya mecralarından özellikle Twitter'da Ukrayna'nın işgali sırasında gökyüzünde süzülen ve 6 Kremlin uçağını düşürdüğü iddia edilen bir Ukrayna jetine ait görsele yer verildi.

"YALNIZCA BİR OYUN"

5 milyon izlenmeye ulaşan videonun aslında Digital Combat Simulator oyununa ait olduğu ortaya çıktı. Açıklama yapan Reuters, "Çevrimiçi paylaşılan bir dikey video Ukrayna'ya ait savaş uçağını göstermiyor. Bu yalnızca bir oyun" dedi.

KAFALARI KARIŞTIRAN TWEET

Ancak yine de Ukrayna'nın resmi bir Twitter hesabından yapılan paylaşım kafaları iyice karıştırdı. Yayınlanan 38 saniyelik bir videoda, "İnsanlar ona Kiev'in hayaleti diyor. Bu uçak ülkemizde gökyüzüne hükmediyor ve işgalci Rus uçaklarının kabusu" denildi.

YALAN HABER

Atılan bu tweetin hükümetin izniyle yazılıp yazılmadığı bilinmiyor. Ancak resmi kaynaklar, Kiev'in hayaletinin yalan haber olduğunu hükümetin ortaya çıkardığını ifade etti.

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Rusya'nın korkulu rüyası oldu! 'Kiev'in hayaleti' ortaya çıktı; ancak gerçek çok başka...
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