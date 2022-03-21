Rusya’nın “Mariupol’ü teslim edin” talebine ret

RUSYA, Ukrayna
'da kuşattığı liman kenti Mariupol'ün teslim edilmesini istedi. Karara gerekçe olarak, insani koridorların oluşturulması ve sivillerin tahliye edilmesi gösterildi. Ukrayna, Rusya'nın teklifini reddetti. Güneydeki liman kenti Mariupol, Rusya'nın Odessa
'ya ilerlemesi için kritik önemde. Eğer Mariupol teslim olursa Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrol ettiği Ukrayna'nın doğusundaki Donbas
bölgesiyle Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım
'ı karadan bağlayacak bir koridor açılacak.
Kremlin: Liderlerin görüşmesi için erken
KREMLIN Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ile yapılan müzakerelerde henüz liderlerin görüşmesini gerektirecek büyük bir ilerleme kaydedilemediğini söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski
, yeni yayımladığı videoda, siren sesi dinletti. Zelenski, "Dostlarım, şimdi korkmayın, 25 gündür duyduğumuz şeyi duyacaksınız" diyerek siren dinletti.