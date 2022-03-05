Rusya’nın sahadaki en büyük kaybı

Ukrayna
İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Geraşenko, ülkesine saldıran Rus ordusundan bir generalin öldürüldüğünü duyurdu. Geraşenko, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Rusya
41. Ordu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Andrey Sukhovetsky'nin Ukrayna askerlerince Çernigiv bölgesinde öldürüldüğünü iddia etti. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını, "Hemen durmazsa Rusya'yı yok edecek kanlı macera" olarak nitelendiren Geraşenko, Ukrayna'nın Rusya için yeni Afganistan olacağını ifade etti.
ABD medyası, 47 yaşındaki Rus General Sukhovetsky'nin Ukrayna savaşında Rusya'nın şimdiye kadarki en büyük kaybı olduğunu yazdı. Rus basınında da generalin Ukrayna'daki 'özel operasyonlarda' öldüğü doğrulandı. Suriye'de de görev yapan Andrey Sukhovetsky'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
'e yakın bir isim olduğu iddia edildi.
BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR
Ukrayna'ya saldıran Rus güçlerinin 9 bin 166 asker kaybettiği bildirildi. Açıklamada, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 9 bin 166 askerin öldüğü, Ukrayna ordusunun Rusya'ya ait 33 uçak, 37 helikopter, 251 tank, 939 zırhlı araç, 105 top ve 2 hafif sürat teknesini imha ettiği belirtildi. Rusya taraafı ise Ukrayna'da 1812 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini açıkladı.
PUTİN KOMŞU ÜLKELERİ UYARDI
Rusya Devlet Başkanı Putin, devlet kontrolündeki Rossiya 24 haber kanalında açıklamalarda bulundu. Putin, Rusya'nın Ukrayna'daki faaliyetlerine karşı çıkanlara "Gerginliği artırmayın" çağrısında bulundu ve daha fazla yaptırım uygulamamalarını söyledi. Putin, Rusya'nın kararlarının "Rusya Federasyonu'na karşı yapılmış düşmanca eylemlere cevaben" verildiğini belirtti.
7500 ÇOCUK EVSİZ
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Rusya-Ukrayna savaşının ilk 7 gününde 7 bin 500 çocuğun evlerini terk etmek zorunda kaldığını bildirdi. 24 Şubat'tan bu yana 17 çocuk öldü, 30'u yaralandı.
ŞİRKETLER KAÇIYOR
Birçok sektörde dünyanın önde gelen şirketleri Rusya'yı terk ediyor. BMW ile Volkswagen, Volvo Cars, Audi, Dell Technologies gibi şirketler ya faaliyetlerini askıya aldı ya da tamamen durdurdu. Rusya'nın en büyük şirketlerinde değer kayıpları yüzde 99'a ulaştı.
UÇUŞ 5 SAAT OLDU
Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmalar Moskova-İstanbul arasındaki yolu uzattı. Moskova'dan Soçi ve İstanbul'a düzenlenen uçak seferleri artık Kazakistan üzerinden gerçekleştiriliyor. İstanbul uçaklarının havada kalma süresinin 1.5 saat uzadığı bildirildi. Moskova-İstanbul süresi yaklaşık 5 saate uzamış durumda.
LOJİSTİKTE KAOS
Avrupa'daki kilit limanlar Rusya'dan gelen yükleri kabul etmiyor. Türkrus'un haberine göre, söz konusu limanlar arasında Rotterdam, Anvers ve Hamburg da var. Maersk, MSC, CMA, CGM, Hapag-Lloyd gibi önde gelen deniz taşımacılığı şirketleri, Rusya'nın operasyonlarında çalışmayacaklarını duyurmuştu.