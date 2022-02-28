Rusya’nın saldırılarında yaralananlar tedavi ediliyor

Hastanede görevli bir doktor basın mensuplarına yaptığı açıklamada, savaştan önce de hasta çocukların bulunduğunu ve şuanda tüm hastaların bodrum katında tedavi edildiğini söyledi. Kötü koşullara rağmen hastaların tedavi edilmeye çalışıldığını ifade eden doktor, çatışmada yaralanan 2 çocuk ve 3 yetişkinin tedavi edildiğini durumlarının stabil olduğunu kaydetti.