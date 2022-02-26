Rusya’nın saldırılarından kaçan Ukraynalı aileler Türkiye’ye gelmeye devam ediyor

"BOMBA SESLERİYLE UYANDIK VE ÇOK KORKTUK"

Kiev'de yaşayan Julia isimli kadın ise tüm hayatlarının kısa sürede değişerek kötüye gittiğini söyledi. Savaşın bir an önce sonlanmasını isteyen Julia, "İki gün önce bomba sesleriyle uyandık ve çok korktuk. Evimizden hemen çıktık. Çok az paramız var ve sadece üzerimizdeki kıyafetler var. İlk önce Moldova'ya geçtik. Romanya ve Bulgaristan'a geçtikten sonra Türkiye'ye geldik. Türkiye'de arkadaşlarımız var, onların yanına gideceğiz. En kısa sürede ülkemize geri dönmek istiyoruz." dedi.

Adını vermek istemeyen bir başka grupta Rusya'nın ülkelerini bombaladığını ve savaştan kaçtıklarını dile getirdi. Genç yaştaki grubun ülkelerini terk eden yanlarına köpekleri ve saksıdaki çiçeklerini almaları dikkati çekti.