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Giriş Tarihi: 2.7.2022 15:27

Rusya'nın tahıl yüklü gemisi, Karasu Limanı'nda

DHA
Rusya’nın tahıl yüklü gemisi, Karasu Limanı’nda

Ukrayna'nın Rus işgali altındaki şehirlerinden olan Berdyansk'de limandan tahıl yüklenen, Rusya bayraklı gemi, Sakarya'nın Karasu Limanı'na ulaştı.

Gemideki 4 bin ton buğday, burada indirilip, TIR'larla Konya'ya gönderilecek.

Rusya ve Ukrayna arasında 3 ayı aşkın süredir devam eden savaş, tüm dünyada gıda ve enerji krizine neden oldu. Rusya'nın Karadeniz'de Ukrayna'dan çıkan gemilere uyguladığı blokaj, tahıl kriziyle birlikte dünyada gıda fiyatlarının artmasına yol açtı.

Savaş sırasında, Ukrayna'nın güneyindeki liman kenti Berdyansk, 28 Şubat'ta Rusya kontrolüne geçti. Kentteki kontrolün sağlanmasının ardından Rusya bayraklı, 'Zhibek Zholy' isimli kuru yük gemisi, 29 Haziran'da buğday yüklü olarak Berdyansk Limanı'ndan ayrıldı. Gemi, 1 Temmuz gecesi Sakarya'nın Karasu Limanı'na ulaştı. 140 metre uzunluğa ve 17 metre genişliğe sahip geminin taşıdığı 4 bin ton buğday, limanda indirildikten sonra TIR'larla Konya ve çevresine nakledilecek.

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Rusya'nın tahıl yüklü gemisi, Karasu Limanı'nda
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