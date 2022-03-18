Rusya’ya 5 binden fazla yaptırım: Lavrov’dan Kuzey Kore benzetmesi...

BİZ BUNLARA ALIŞTIK

Lavrov açıklamalarında; "Bu yaptırım baskısı devam edecek. Batı, ayrıca beşinci yaptırım dalgası tehdidinde bulunuyor, belki de ondan sonra bir dalga daha gelecek, fakat biz bunlara alıştık. Yaptırımların her zaman bizi sadece güçlendirdiğini söylemeliyim" dedi.