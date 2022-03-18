Rusya’ya 5 binden fazla yaptırım: Lavrov’dan Kuzey Kore benzetmesi...

Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle başta ABD olmak üzere çok sayıda ülke Rusya'ya yaptırım uyguluyor. Bu yaptırımlar ile ilgili konuşan Lavrov, "Rusya'ya karşı 5 binden fazla yaptırım kararı alındı. Bu bir rekordur" dedi.
BİZ BUNLARA ALIŞTIK
Lavrov açıklamalarında; "Bu yaptırım baskısı devam edecek. Batı, ayrıca beşinci yaptırım dalgası tehdidinde bulunuyor, belki de ondan sonra bir dalga daha gelecek, fakat biz bunlara alıştık. Yaptırımların her zaman bizi sadece güçlendirdiğini söylemeliyim" dedi.
KUZEY KORE'YE UYGULANANDAN FAZLA...
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dediği gibi Rusya'nın yaptırım sayısı bakımından şampiyon olduğunu kaydeden Lavrov, Rusya'ya 5 binden fazla yaptırım uygulandığını ve bunun Kuzey Kore ve İran'a uygulananlardan 2 kat fazla olduğunu belirtti.