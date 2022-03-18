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Giriş Tarihi: 18.3.2022 12:24 Son Güncelleme: 18.3.2022 12:28

Rusya'ya 5 binden fazla yaptırım: Lavrov'dan Kuzey Kore benzetmesi...

AA
Rusya’ya 5 binden fazla yaptırım: Lavrov’dan Kuzey Kore benzetmesi...

Rusya Ukrayna savaşı bombardımanlar ve sokak savaşları ile devam ederken barış müzakereleri ile ilgili çalışmalar da sürüyor. Öte yandan Batılı ülkelerden Rusya'ya yönelik yaptırımlar da gelmeye devam ediyor. Bu yaptırımlar hakkında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Rusya'ya karşı 5 binden fazla yaptırım kararı alındı. Bu bir rekordur" dedi.

Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle başta ABD olmak üzere çok sayıda ülke Rusya'ya yaptırım uyguluyor. Bu yaptırımlar ile ilgili konuşan Lavrov, "Rusya'ya karşı 5 binden fazla yaptırım kararı alındı. Bu bir rekordur" dedi.

BİZ BUNLARA ALIŞTIK

Lavrov açıklamalarında; "Bu yaptırım baskısı devam edecek. Batı, ayrıca beşinci yaptırım dalgası tehdidinde bulunuyor, belki de ondan sonra bir dalga daha gelecek, fakat biz bunlara alıştık. Yaptırımların her zaman bizi sadece güçlendirdiğini söylemeliyim" dedi.

KUZEY KORE'YE UYGULANANDAN FAZLA...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dediği gibi Rusya'nın yaptırım sayısı bakımından şampiyon olduğunu kaydeden Lavrov, Rusya'ya 5 binden fazla yaptırım uygulandığını ve bunun Kuzey Kore ve İran'a uygulananlardan 2 kat fazla olduğunu belirtti.

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Rusya'ya 5 binden fazla yaptırım: Lavrov'dan Kuzey Kore benzetmesi...
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