Rusya’ya en ağır darbe! İşte SWIFT yaptırımının olası sonuçları





DETAYLARIN NETLEŞMESİNİ BEKLİYORUZ

Rusya ile hem ithalat hem de ihracat bağlantıları olan Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar ise "Bizim de takip ettiğimiz bir konu. Hem ihracatımız var hem de ithalatımız var Rusya'dan. Önümüzdeki günlerde göreceğiz detaylarını. Avrupa'nın geliştireceği alternatif bir sistem olursa Türkiye için de uygulanır. Kapsamını gördükten sonra yorum yapmak daha doğru olur" dedi.