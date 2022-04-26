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Giriş Tarihi: 26.4.2022 17:09

Rusya'ya gidecek binlerce araç Belçika'da takılı kaldı

AA
Rusya’ya gidecek binlerce araç Belçika’da takılı kaldı

Belçika Zeebrugge'da 8 bin civarında araç Rusya'ya yönelik yaptırımlar nedeniyle beklemede - Araçların hukuki durumu ise belirsizliğini koruyor

Belçika'nın en büyük limanlarından Zeebrugge'da 8 bin civarında araç Rusya'ya yönelik yaptırımlar nedeniyle beklemeye alındı. Belçika gümrüğü, yaptırımlar sebebiyle aralarında Mercedes, Audi, BMW, Cadillac, Lexus gibi lüks araçlarla, Toyota, Ford, Volkswagen, Hyundai, Nissan ve Suzuki gibi markaların SUV ve karavanlarının Rusya'ya gönderilmesine izin vermiyor.

Söz konusu araçlar nedeniyle Zeebrugge limanının otopark kısmı dolmuş durumda. Limanda bekleyen otomobillerin siparişleri Avrupa Birliği (AB) yaptırımları öncesinde verilmiş ancak gönderilmesi mümkün olmamıştı.

AB'nin Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle mart ayında yürürlüğe koyduğu yaptırımlar uyarınca Rusya'ya 50 bin avronun üzerinde değere sahip araç gönderilemiyor.

Söz konusu araçların limanda daha ne kadar bekletileceği bilinmezken, bu araçların hukuki durumu da belirsizliğini koruyor.

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Rusya'ya gidecek binlerce araç Belçika'da takılı kaldı
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