Rusya’ya karşı yeni yaptırım dalgası

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 29'uncu gün geride kalırken, dünyanın gözü dün Brüksel
'deki toplantılara kilitlendi. NATO'nun yanı sıra AB liderler ve G7 zirveleri gerçekleştirildi. Bu üst düzey görüşmelerin öncesinde ise Rusya'ya karşı Batı'dan yeni bir yaptırım dalgası başladı. İngiltere, Rusya'nın 65 stratejik endüstrisini, bankasını ve Rus iş insanını hedef alan yeni yaptırım kararını duyurdu. Yaptırımlarla, çok sayıda savunma şirketi, Rus demir yolları, Alfa Bank
ve Wagner Grubu
dahil Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yardım edenlerin hedef alındığı bildirildi. Yaptırım uygulananlar arasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
'un üvey kızı olduğu iddia edilen Polina Kovaleva
da yer aldı.
ALTIN REZERVLERİ HEDEFTE
Beyaz Saray da aralarında Rusya'nın en büyük bankası Sberbank
'ın Başkanı'nın da bulunduğu 400'den fazla Rus elit, Duma üyesi ile savunma şirketine Ukrayna Savaşı bağlamında yeni yaptırımlar getirildiğini duyurdu. İngiltere Başbakanı Boris Johnson
, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çoktan 'kızımı çizgiyi' aştığını ileri sürdü. Johnson, Rusya'nın altın rezervlerine ulaşmasını engellemek üzerinde çalıştıklarını ve ne kadar baskı uygulanırsa bu savaşın o kadar kısa süreceğini düşündüğünü belirtti.
FRANSA'DAN UCM'YE FON
İsviçre
hükümeti de Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı uygulanan yaptırımlar kapsamında 6.17 milyar dolar değerinde Rus varlığını dondurduğunu açıkladı. İsviçre bankalarında 213 milyar dolara yakın Rus varlığının tutulduğunu tahmin ediliyor. Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Paris
yönetiminin Ukrayna'daki suçların soruşturulması için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) 500 bin euroluk fon sağlayacağı kaydedildi. Öte yandan Almanya'nın Ekonomi ve İklim Bakanı Robert Habeck
, Almanya'nın Rusya'ya enerji konusunda yaptırım uygulamaya hazır olmadığını söyledi.
RUS WAGNER GRUBU HER YERDE
Wagner Grubu, ilk olarak 2014 yılında Ukrayna'nın doğusundaki bir çatışmada Rus yanlısı ayrılıkçıları desteklerken ortaya çıkan bir grup paralı asker. O zamandan beri Suriye, Mozambik, Sudan ve Orta Afrika Cumhuriyeti de dahil olmak üzere diğer bölgelerdeki çatışmalarda yer aldı. BBC'nin haberine göre paramiliter grup, Putin'in özel ordusu olarak tanımlanıyor. Wagner Grubu'nun Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye suikast düzenlemekle görevlendirildiği konusunda uyarı paylaşıldı.